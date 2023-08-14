ظهرت الآن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، ويمكن الاطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، من خلال الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

ظهرت الآن.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

وأعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مؤتمرا صحفي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 ظهرت الآن من هنــــا، ويمكن الاستعلام برقم الجلوس بالمجان، لطلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 لمختلف الشعب العلمية والأدبية.

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

- الدخول على رابط موقع التنسيق.

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- ثم تظهر نتيجة ترشيح الطالب للكلية أو المعهد.

- ثم يتم طباعة بطاقة الترشيح.

- يعقب ذلك تسليم بطاقة الترشيح ضمن الأوراق إلى الكلية أو المعهد الذي رشح لها.

وخلال المؤتمر، أعلن وزير التعليم العالي، عن الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثانية للتنسيق، والكليات المتبقية من تنسيق المرحلة الأولى، والتي ستكون متاحة لطلاب المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 والمقرر البدء فيها عقب 72 ساعة من اليوم، وذلك للشعب الثلاثة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.