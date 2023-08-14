رابط سريع للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة، أعلنه وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، من خلال الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد العليا.

رابط سريع.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة

ويمكن من خلال رابط سريع للتنسيق، الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم ورياضة، كالتالي:

- إدخال رقم جلوس الطالب.

- ثم تظهر نتيجة ترشيح الطالب للكلية أو المعهد.

- ثم يتمّ طباعة بطاقة الترشيح.

- يعقب ذلك تسليم بطاقة الترشيح ضمن الأوراق إلى الكلية أو المعهد الذي رشح لها.

ومن المقرر، انطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات غدًا الثلاثاء، ولمدة خمس أيام حتى السبت المقبل لـ350 ألف طالب.