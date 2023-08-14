ظهرت الآن.. لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، للمرشحين للكليات المختلفة في الجامعات الحكومية، بعد الانتهاء من أعمال المؤتمر الصحفي المنعقد بمقر الوزارة بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحة التفاصيل الخاصة بتنسيق الجامعات والمرحلة الثانية ومواعيد تقليل الاغتراب.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

وأتاحت الوزارة لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 بالمجان للطلاب المسجيلن للرغبات، وفقا للضوابط و القواعد التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، حيث يمكن للطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني وتسجيل البيانات وكتابة رقم الجلوس، وكتابة الرقم السري، والضغط على زر «الحصول على النتيجة»، حيث يحصل الطالب على النتيجة وتظهر فيها الكلية التي ترشح لها.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، استعدادهم لأعمال تنسيق الجامعات 2023 وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، حيث من المقرر أن تبدأ الجامعات استقبال الطلاب المرشحين عقب ورود التفاصيل والكشوفات بالطلاب المقبولين في الكليات، بعد إعلان نتيجة تنسيق مرحلة تقليل الاغتراب.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ جميع الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة 2023 لهم أماكن في الجامعات والمعاهد بمختلف المحافظات، وأعمال التنسيق مستمرة حتى تسكين آخر طالب يسجل عبر موقع التنسيق.