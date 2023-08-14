ظهرت الآن.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023

ظهرت الآن نتيجة تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، الذي أتاحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أنّه سيتم الاستعلام عن النتيجة بالمجان، بمجرد إدخال الطالب لرقم جلوسه تظهر نتيجة ترشيحه على الفور للكلية أو المعهد.

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطباعة بطاقة الترشيح

وبعد أن ظهرت الآن النتيجة من خلال رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، المرفق هنا، يمكن لأي طالب قدّم رغباته في المرحلة الأولى سواء الشعبة العلمية أو الأدبية أو الهندسية، طباعة بطاقة ترشيحه التي يتم تسليمها ضمن الأوراق إلى الكلية أو المعهد التى يرشح إليها الطالب.

الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى للقبول بمختلف الكليات المدرجة في المرحلة الأولى، كما تعلن الكليات المتبقية والأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية للتنسيق، وموعد فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالجامعات والمعاهد في المرحلة الثانية.

ولفتت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنّه بالنسبة للشهادات المعادلة والطلاب الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية، فسيتم الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.