انفجار ميناء تركيا.. عمل تخريبي أم نتيجة غبار القمح؟

انفجار ميناء تركيا، من الحوادث التي شغلت الكثيرين حول العالم، إذ نشرت وسائل إعلامية عالمية، وقوع انفجار شديد هز صوامع الحبوب بالقرب من ميناء ديرينس في غرب تركيا، وأجرت السلطات المحلية تحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وسط اضطراب تصريحات المسئولين عما إذا كان الحادث وقع بسبب غبار القمح أم بسبب عامل تخريبي.

أسباب انفجار ميناء تركيا

وبحسب سيدار يافوز حاكم محافظة كوجالي التركية، فإن انفجار ميناء تركيا تسبب في إصابة نحو 12 شخصًا، وجرى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، مضيفًا أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 02:40 تقريبا مساء أمس الاثنين بالقرب من صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي، وفق ما نشر بقناة العربية.

وأضاف حاكم محافظة كوجالي التركية، أن النتائج الأولية تشير إلى أن أسباب انفجار ميناء تركيا حدثت بسبب ضغط غبار القمح خلال نقله من السفينة إلى الصوامع، ولكن حتى الآن لا تزال التحقيقات مستمرة للبحث عن الأسباب الحقيقية.

عمل تخريبي السبب

من جانبه، قال رئيس مجلس الحبوب التركي أحمد غولدال، إنه لا يستبعد أن يكون انفجار ميناء تركيا الذي وقع أمس هو عمل تخريبي، رغم أنه احتمال بعيد، مضيفًا أن منطقة الميناء بها تشديدات أمنية، إذ لا يمكن لأي شخص الدخول بدون فحص أمني، بداية من المسؤول الحكومي أو الموظفين أو حتى صاحب عمل أو موظفين، ومع ذلك سيتم تقييم كافة الاحتمالات.

تضرر 13 صومعة

ووقع انفجار في منطقة تحميل الحبوب للسفن في صوامع مجلس الحبوب التركي، أمس الاثنين، الأمر الذي تسبب في تضرر 13 صومعة من أصل 16، وإصابة ما لا يقل عن 12 شخصًا، وهناك ما لا يقل عن شخصين في حالة خطره ويتلقون العلاج.

جرى إغلاق الميناء والمنطقة المحيطة، وتحويل حركة المرور وتقوم السلطات بالتحقيق في الحادث، مؤكدة عدم تضرر أي سفن بسبب الانفجار.