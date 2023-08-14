نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023.. «الطب» 91.3%

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023، في مؤتمر صحفي بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، شمل إعلان نتائج الحدود الدنيا لتنسيق كليات الشعبة العلمية والأدبية، وتفاصيل القبول بالكليات وموعد بدء تنسيق المرحلة الثانية.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي علوم

وجاءت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 لعلمي علوم، بـ374.5 درجة لكلية الطب، بنسبة 91.34% مقارنة بـ375.6 درجة للعام الماضي، بنسبة 91.60، وكلية طب الأسنان 373 درجة، بنسبة 90.97% مقارنة بـ 374.5 العام الماضي، بنسبة 91.34%.

و369.5 درجة بنسبة 90.12% لكليات العلاج الطبيعي، مقارنة بـ372 درجة العام الماضي، بنسبة 90.73%، وتنسيق كلية الصيدلة 367 درجة بنسبة 89.51%، مقارنة بـ369 درجة للعام الماضي بنسبة 90%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي رياضة

وأعلن الدكتور أيمن عاشور، تفاصيل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 علمي رياضة، التي جاءت بـ338.5 درجة لكلية الهندسة هذا العام بنسبة 85%، مقارنة بـ343 درجة العام الماضي بنسبة 83.65%، وكلية التخطيط العمراني 342 درجة بنسبة 83.41%، مقارنة بـ339 العام الماضي، بنسبة 82.68%.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية

وبالنسبة للشعبة الأدبية، جاءت كلية السياسة والإقتصاد والعلوم السياسية بواقع 354.5 درجة بنسبة 86.64%، مقارنة بـ340 درجة العام الماضي بنسبة 82.92%، وكلية الألسن بواقع 346.5 درجة، بنسبة 84.51%، مقارنة بـ329 درجة العام الماضي، بنسبة 77.07%.

وكلية الإعلام بـ343 درجة بنسبة 83.65%، مقارنة بـ316 درجة العام الماضي بنسبة 77.07%، وتنسيق كلية الآثار لهذا العام، جاء بـ331 درجة بنسبة 80.73%، مقارنة بـ315 درجة العام الماضي بنسبة 76.82%.