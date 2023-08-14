رابط تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية.. اعرف الخطوات

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب الثاوية العامة الناجحين في الامتحانات، غدا ولمدة 5 أيام حتى السبت المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب المسموح لهم تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية، 350 ألف طالب، ويبلغ الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة هو 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية متاحا من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في معامل التنسيق بكليات الجامعات، ويمكن تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية عبر الرابط التالي من هنا.

وحددت وزارة التعليم العالي، خطوات تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية من موقع التنسيق الإلكتروني، كما يلي.

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

- إدخال رغبات الطالب بالترتيب الذي يريده مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

كيفية تسجيل الرغبات لطلاب تنسيق المرحلة الثانية

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك حفظ نسخة من رغباتك على الحاسوب الشخصي للرجوع إليها وقت الحاجة.

- حال إجراء تعديل للرغبات أكثر من مرة، فإنّ الحاسوب سيحفظ آخر تعديل فقط.