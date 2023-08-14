نتيجة تنسيق طب قنا بجامعة جنوب الوادي 2023-2024.. نفس العام الماضي

كشف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، نتيجة تنسيق الكليات في الجامعات الحكومية المصرية للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، ومن بينها كليات الطب، ومنها كلية طب جامعة جنوب الوادي 2023، التي يبحث عنها آلاف الطلاب من خريجي الثانوية العامة، ممن كتبوها في رغباتهم خلال المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي 2023-2024

وبحسب نتيجة تنسيق كليات الطب العام الدراسي الجديد 2023- 2024، جاء تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي 2023 بدرجة قبول حد أدنى 380 درجة وبنسبة مئوية 92.6%، وأتت في الترتيب الـ11، وتختلف درجات تنسيق كليات الطب بين الجامعات الحكومية، بحسب الأماكن الشاغرة وتوزيع الطلاب الجغرافي.

تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي في العام الماضي 2023

وبحسب نتيجة تنسيق وزارة التعليم العالي للمرحلة الأولى للعام الماضي 2022 – 2023، جاء تنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي في الترتيب العشرين، بين كليات الطب على مستوى الجامعات المصرية، وكانت درجة القبول لتنسيق كلية طب جامعة جنوب الوادي في محافظة قنا 380 درجة، بنسبة مئوية 92.6%.

أقسام كلية طب بشري جامعة جنوب الوادي

تخرج من كلية طب جامعة جنوب الوادي، الدفعة التاسعة العام الحالي 2023-2024، ويوجد بها العديد من الأقسام الدراسية، وتنقسم إلى:

- طب الأمراض الباطنية.

- تخصص المناطق الحارة والجهاز الهضمي.

- تخصص طب الكيمياء الحيوية الطبية.

- تخصص طب الصحة العامة وطب المجتمع.

- تخصص طب الأمراض الجلدية والتناسلية.

- طب الأشعة التشخيصية.

- تخصص طب الباثولوجيا الإكلينيكية.

- تخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

- تخصص طب جراحة المخ والأعصاب.

-تخصص طب أمراض النساء والتوليد.