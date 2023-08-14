أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية 2022 - 2024 والراغبين في الالتحاق بالكليات للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، نتيجة تنسيق العلوم الطبية التطبيقية 2023 بالدرجات والنسب المئوية.

نتيجة تنسيق العلوم الطبية التطبيقية 2023 بالدرجات والنسب المئوية

وبحسب موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق العلوم الطبية التطبيقية 2023 بالدرجات والنسب المئوية، غير متاحة في تنسيق المرحلة الأولى 2023، لذا فمن المقرر الإعلان عنها في نتيجة المرحلة الثانية المقرر لها أن تبدأ غدا، وفقا لتصريحات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنّ مدة تسجيل رغبات المرحلة الثانية لمدة 5 أيام حتى السبت المقبل لـ350 ألف طالب.

تنسيق المرحلة الثانية 2023-2024

وأضاف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر أنّ الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية للشعبتين العلمي والأدبي، تمثل في 238 درجة بنسبة 58.5% لطلاب الشعبة الأدبية، و250 للشعبتين العلمي والأدبي.