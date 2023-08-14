القائمة الكاملة للكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأماكن الشاغرة للشعب العلمية، مشيرة إلى أنَّ الحد الأدنى للقبول بكليات قطاع الطب البشري في المرحلة الأولى بلغ نحو 374.5 درجة بنسبة 91.34%، وتبقت أماكن شاغرة في كليات التمريض والطب البيطري لطلاب الشعبة العلمية علوم في المرحلة الثانية التي تنطلق غدًا بحد أدنى بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%.

الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب المرحلة الثانية علمي، كالتالي:

- المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي.. إنجليزي.

- المعهد العالي الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس (تجارة إنجليزي)

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

-اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الإعاقة والتأهيل الزقازيق

الإعاقة والتأهيل بني سويف

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي

الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 أكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ رياضة

السياحة والفنادق تعليم تبادلي إسكندرية

السياحة والفنادق تعليم تبادلي حلوان

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية

العالي للعلوم الإدارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات إدارية

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

العالي الدولي للغات والترجمة تجمع خامس

العالي الفندقي بالأقصر إيجوث

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

العالي النوعية سياحة وفنادق وإرشاد السياحي مصر الجديدة

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي ترميم الآثار بأبي قير

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

العالي حاسبات ونظم تجمع أول

العالي خدمة اجتماعية 6 أكتوبر

العالي خدمة اجتماعية المنصورة

العالي خدمة اجتماعية بنها

العالي خدمة اجتماعية سوهاج

العالي خدمة اجتماعية أسوان

العالي خدمة اجتماعية بورسعيد

العالي دراسات متطورة بالهرم ش تجارة ومحاسبة

العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات نوعية سياحة وفنادق جيزة

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي سياحة وفنادق 6 أكتوبر

العالي سياحة وفنادق بالإسماعيلية إيجوث

العالي سياحة وفنادق بالسيوف بالإسكندرية

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

العالي للإعلام وفنون الاتصال 6 أكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي للسياحة والفنادق وإرشاد السياحي بأبي قير

العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للعلوم الإدارية 6 أكتوبر

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للغات 6 أكتوبر

العالي للغات بمصر جديدة

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس

العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة إدارة

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

العلوم الزراعية البيئية العريش

الفراعنة العالي إدارة أعمال

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات رياضة

الفراعنة العالي شعبة علوم حاسب سقارة بمصروفات علوم

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

الفني التجاري بأسوان

الفني التجاري بأسيوط

الفني التجاري بالإسكندرية

الفني التجاري بالروضة

الفني التجاري بالزقازيق

الفني التجاري بالعريش

الفني التجاري بالمحلة الكبرى

الفني التجاري بالمطرية

الفني التجاري بالمنصورة

الفني التجاري ببنها

الفني التجاري ببور سعيد

الفني التجاري بدمنهور

الفني التجاري بدمياط

الفني التجاري بسوهاج

الفني التجاري بشبرا

الفني التجاري بطنطا

الفني التجاري بقنا

الفني التجاري بقويسنا

الفني الصناعي للصناعات المتطورة النهضة أول مدينة السلام القاهرة

الفني لترميم الآثار بالأقصر

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

الفني للفنادق الإسكندرية

الفني للفنادق المطرية

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م. خدمات البنفسج تجمع أول رياضة

القاهرة العالي (علوم حاسب) قطعة2 م. خدمات البنفسج تجمع أول علوم

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الأول

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بني سويف التكنولوجية

المتوسط للخدمة الاجتماعية بأسوان

المتوسط للخدمة الاجتماعية بالإسكندرية طالبات

المتوسط للخدمة الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

المصري العالي سياحة وفنادق بمصر الجديدة

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)

المعهد التكنولوجى العالي للإعلام بالمنيا

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بالمنيا (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج (2+2)

المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

المعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف

المعهد العالي لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد العالي لتكنولوجيا النقل وردان الجيزة

المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

المعهد العالي للسياحة والفنادق بمدينة بدر

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالعباسة - الشرقية

المعهد العالي للعلوم الإدارية بالمنزلة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم جيزة

المعهد العالي للعلوم الإدارية ببنى سويف

المعهد العالي للعلوم الإدارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالي للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للغات بأسوان

المعهد العالي للهندسة الالكترونية بلبيس

المعهد العالي للهندسة ببلبيس

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالطود الأقصر

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط

المعهد العالي للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة

المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية سوهاج (شعبة نظم)

المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للعلوم الإدارية بأوسيم شعبة نظم معلومات

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المعهد العالي للغات بالمنصورة

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة

المعهد الفني للتمريض بالجونة

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل

المعهد الكندي العالي للإدارة 6 أكتوبر

المعهد الكندي العالي للهندسة 6 أكتوبر

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

إعلام القاهرة

إعلام القاهرة رياضة

إعلام المنوفية

إعلام المنوفية رياضة

إعلام بني سويف

إعلام بني سويف رياضة

إعلام جنوب الوادي

إعلام جنوب الوادي رياضة

إعلام عين شمس

إعلام عين شمس رياضة

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

اقتصاد منزلي العريش

اقتصاد منزلي المنوفية بشبين الكوم

اقتصاد منزلي بنات عين شمس

اقتصاد منزلي حلوان

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية عربي وإنجليزي

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة

أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب علوم

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر

أكاديمية بأخبار اليوم تكنولوجيا صحافة 6 أكتوبر

ألسن الأقصر

ألسن الأقصر رياضة

ألسن الفيوم

ألسن الفيوم رياضة

ألسن المنيا

ألسن المنيا رياضة

ألسن أسوان

ألسن أسوان رياضة

ألسن بني سويف

ألسن بني سويف رياضة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

ألسن سوهاج

ألسن سوهاج رياضة

ألسن عين شمس

ألسن عين شمس رياضة

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

ألسن كفر الشيخ

ألسن كفر الشيخ رياضة

آثار الأقصر

آثار الفيوم

آثار القاهرة

آثار أسوان

آثار جنوب الوادي

آثار دمياط

آثار سوهاج

آثار عين شمس

آثار ولغات مطروح

آداب الإسكندرية

آداب الزقازيق

آداب العريش

آداب الفيوم

آداب القاهرة

آداب المنصورة

آداب المنوفية بشبين الكوم

آداب المنيا

آداب الوادي الجديد

آداب انتساب موجه الإسكندرية

آداب انتساب موجه الزقازيق

آداب انتساب موجه العريش

آداب انتساب موجه الفيوم

آداب انتساب موجه القاهرة

آداب انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

آداب انتساب موجه المنيا

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

آداب انتساب موجه أسوان

آداب انتساب موجه أسيوط

آداب انتساب موجه بنات عين شمس

آداب انتساب موجه بنها

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه بور سعيد

آداب انتساب موجه جنوب الوادي

آداب انتساب موجه حلوان

آداب انتساب موجه دمنهور

آداب انتساب موجه دمياط

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه طنطا

آداب انتساب موجه عين شمس

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

آداب أسوان

آداب أسيوط

آداب بنات عين شمس

آداب بنها

آداب بني سويف

آداب بور سعيد

آداب جنوب الوادي

آداب حلوان

آداب دمنهور

آداب دمياط

آداب سوهاج

آداب طنطا

آداب عين شمس

آداب كفر الشيخ

آداب وعلوم إنسانية السويس

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة الإسكندرية

تجارة الزقازيق

تجارة السويس

تجارة العريش

تجارة القاهرة

تجارة المنصورة

تجارة المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه الزقازيق

تجارة انتساب موجه السويس

تجارة انتساب موجه العريش

تجارة انتساب موجه القاهرة

تجارة انتساب موجه المنصورة

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تجارة انتساب موجه أسوان

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه بنها

تجارة انتساب موجه بني سويف

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي

تجارة انتساب موجه دمنهور

تجارة انتساب موجه دمياط

تجارة انتساب موجه سوهاج

تجارة انتساب موجه طنطا

تجارة انتساب موجه عين شمس

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تجارة أسوان

تجارة أسيوط

تجارة بنها

تجارة بني سويف

تجارة بور سعيد

تجارة جنوب الوادي

تجارة دمنهور

تجارة دمياط

تجارة سوهاج

تجارة طنطا

تجارة عين شمس

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

تجارة كفر الشيخ

تجارة مدينة السادات

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

تجارة و إدارة أعمال حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (طفولة) السويس

تربية (طفولة) العريش

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) أسوان

تربية (طفولة) جنوب الوادي

تربية (طفولة) جنوب الوادي بالغردقة

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

تربية (طفولة) دمنهور

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) طنطا

تربية (طفولة) عين شمس

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية الإسكندرية

تربية الإسكندرية رياضة

تربية الزقازيق

تربية الزقازيق رياضة

تربية السويس

تربية السويس رياضة

تربية العريش

تربية العريش رياضة

تربية الفيوم

تربية الفيوم رياضة

تربية المنصورة

تربية المنصورة رياضة

تربية المنوفية بشبين الكوم

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم

تربية المنيا

تربية المنيا رياضة

تربية الوادي الجديد

تربية الوادي الجديد رياضة

تربية أسوان

تربية أسوان رياضة

تربية أسيوط

تربية أسيوط رياضة

تربية بنات عين شمس

تربية بنات عين شمس رياضة

تربية بنها

تربية بنها رياضة

تربية بني سويف

تربية بني سويف رياضة

تربية بور سعيد

تربية بور سعيد رياضة

تربية جنوب الوادي

تربية جنوب الوادي بالغردقة

تربية جنوب الوادي رياضة

تربية جنوب الوادي رياضة بالغردقة

تربية حلوان

تربية حلوان رياضة

تربية دمنهور

تربية دمنهور رياضة

تربية دمياط

تربية دمياط رياضة

تربية رياضية بنات الإسكندرية

تربية رياضية بنات الزقازيق

تربية رياضية بنات السويس

تربية رياضية بنات العريش

تربية رياضية بنات الفيوم

تربية رياضية بنات المنصورة

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنات المنيا

تربية رياضية بنات الوادي الجديد

تربية رياضية بنات أسوان

تربية رياضية بنات أسيوط

تربية رياضية بنات بنها

تربية رياضية بنات بني سويف

تربية رياضية بنات بور سعيد

تربية رياضية بنات جنوب الوادي

تربية رياضية بنات حلوان بالجزيرة

تربية رياضية بنات دمياط

تربية رياضية بنات سوهاج

تربية رياضية بنات طنطا

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنات كفر الشيخ

تربية رياضية بنات مدينة السادات

تربية رياضية بنين الإسكندرية

تربية رياضية بنين الزقازيق

تربية رياضية بنين السويس

تربية رياضية بنين العريش

تربية رياضية بنين الفيوم

تربية رياضية بنين المنصورة

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية بنين المنيا

تربية رياضية بنين الوادي الجديد

تربية رياضية بنين أسوان

تربية رياضية بنين أسيوط

تربية رياضية بنين بنها

تربية رياضية بنين بني سويف

تربية رياضية بنين بور سعيد

تربية رياضية بنين جنوب الوادي

تربية رياضية بنين حلوان

تربية رياضية بنين دمياط

تربية رياضية بنين سوهاج

تربية رياضية بنين طنطا

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية بنين كفر الشيخ

تربية رياضية بنين مدينة السادات

تربية رياضية بنين مطروح

تربية سوهاج

تربية سوهاج رياضة

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

تربية طفولة مبكرة الزقازيق

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية طفولة مبكرة المنوفية

تربية طفولة مبكرة المنيا

تربية طفولة مبكرة أسيوط

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية طنطا

تربية طنطا رياضة

تربية عين شمس

تربية عين شمس رياضة

تربية فنية المنيا

تربية فنية حلوان بالزمالك

تربية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

تربية كفر الشيخ

تربية كفر الشيخ رياضة

تربية مدينة السادات

تربية مدينة السادات رياضة

تربية مطروح

تربية مطروح رياضه

تربية موسيقية حلوان

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية الإسكندرية

تربية نوعية الزقازيق

تربية نوعية الفيوم

تربية نوعية القاهرة

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية المنوفية بأشمون

تربية نوعية المنيا

تربية نوعية أسوان

تربية نوعية أسيوط

تربية نوعية بنها

تربية نوعية بورسعيد

تربية نوعية جنوب الوادي

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية

تربية نوعية دمياط

تربية نوعية سوهاج

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة

تربية نوعية طنطا

تربية نوعية عين شمس

تربية نوعية فنية الإسكندرية

تربية نوعية فنية الزقازيق

تربية نوعية فنية الفيوم

تربية نوعية فنية القاهرة

تربية نوعية فنية المنصورة

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون

تربية نوعية فنية أسوان

تربية نوعية فنية أسيوط

تربية نوعية فنية بنها

تربية نوعية فنية بور سعيد

تربية نوعية فنية جنوب الوادي

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية فنية دمياط

تربية نوعية فنية سوهاج

تربية نوعية فنية طنطا

تربية نوعية فنية عين شمس

تربية نوعية فنية كفر الشيخ

تربية نوعية فنية مطروح

تربية نوعية كفر الشيخ

تربية نوعية مطروح

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية

تربية نوعية موسيقية الزقازيق

تربية نوعية موسيقية القاهرة

تربية نوعية موسيقية المنصورة

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية موسيقية المنوفية

تربية نوعية موسيقية المنيا

تربية نوعية موسيقية أسوان

تربية نوعية موسيقية أسيوط

تربية نوعية موسيقية بنها

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية

تربية نوعية موسيقية دمياط

تربية نوعية موسيقية سوهاج

تربية نوعية موسيقية طنطا

تربية نوعية موسيقية عين شمس

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ

تربية نوعية موسيقية مطروح

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

تمريض الإسكندرية

تمريض الزقازيق

تمريض الفيوم

تمريض القاهرة

تمريض المنصورة

تمريض المنوفية بشبين الكوم

تمريض المنيا

تمريض أسوان

تمريض أسيوط

تمريض بنها

تمريض بني سويف

تمريض بور سعيد

تمريض جنوب الوادي

تمريض حلوان

تمريض دمنهور

تمريض دمياط

تمريض سوهاج

تمريض طنطا

تمريض عين شمس

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية

تمريض كفر الشيخ

تمريض مطروح

ثروة سمكية السويس

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم

حاسبات ومعلومات العريش رياضة

حاسبات ومعلومات العريش علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم

حاسبات ومعلومات السويس رياضة

حاسبات ومعلومات السويس علوم

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم

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حاسبات ومعلومات طنطا علوم

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حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم

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حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

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حقوق انتساب موجه عين شمس

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حقوق دمياط

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خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

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