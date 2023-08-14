تعرف على كلية طب الأسنان الأقل مجموعا العام الحالي.. تقبل من 373 درجة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لطلاب الثانوية العامة، منذ قليل، وتضمنت نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان 2023 في جميع الجامعات الحكومية.

كلية طب الأسنان الأقل مجموعا هذا العام

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي، فإن كلية طب الأسنان الأقل مجموعا هذا العام، هى كلية طب أسنان السويس 373.0 درجة، وكلية طب أسنان بني سويف 373.0 درجة، وكلية طب أسنان الفيوم 373.0 درجة.

وذلك وفقا لنتيجة تنسيق كلية طب أسنان 2023-2024 في الجامعات، التى أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كالتالي:

طب أسنان جنوب الوادي 380.5 درجة.

طب أسنان أسيوط 376.0 درجة.

طب أسنان المنصورة 375.5 درجة.

طب أسنان المنيا 374.0 درجة.

طب أسنان الزقازيق 374.0 درجة.

طب أسنان طنطا 374.0 درجة.

طب أسنان كفر الشيخ 373.5 درجة.

طب أسنان عين شمس 373.5 درجة.

طب أسنان القاهرة 373.5 درجة.

طب أسنان الإسكندرية 373.5 درجة.

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 373.5 درجة.

طب أسنان المنوفية 373.5 درجة.

طب أسنان السويس 373.0 درجة.

طب أسنان بني سويف 373.0 درجة.

طب أسنان الفيوم 373.0 درجة.