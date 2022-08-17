تعرف على تنسيق كلية الطب جامعة السويس لعام 2022

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات والمعاهد المختلفة، وجاء تنسيق كلية الطب جامعة السويس 2022، من بين كليات تلك المرحلة.

تنسيق كلية الطب جامعة السويس لعام 2022

وطبقاً لما جاء في التنسيق الخاص بالمرحلة الأولى للجامعات والمعاهد، والذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جاء الحد الأدنى للقبول في كلية الطب جامعة السويس، عند مستوى 377 درجة، من إجمالى 410 درجات، مجموع الدرجات النهائية لطلاب شعبة العلوم، بنسبة 91.951%

أقسام كلية الطب جامعة السويس عام 2022

وبعد الإعلان عن تنسيق كلية الطب جامعة السويس لعام 2022، تقدم «الوطن» للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية معلومات عن أقسامها المختلفة، حيث تضم كلية الطب جامعة السويس 33 قسماً، تشمل:

- أمراض النساء والتوليد.

- الأمراض النفسية والعصبية.

- الأنف والأذن والحنجرة.

- الباثولوجيا الإكلينيكية.

- الباطنة العامة، ويشمل وحدات أمراض الدم والغدد الصماء.

- أمراض الكلى.

- الأمراض الصدرية.

- التخدير والرعاية المركزة.

- الجراحة العامة، ويشمل وحدات جراحة الأوعية الدموية وجراحة التجميل وجراحة الأطفال وجراحة العظام.

- جراحة القلب والصدر.

- جراحة المخ والأعصاب.

- جراحة المسالك البولية.

- الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل.

- طب وجراحة العيون.

- طب الطوارئ.

- علاج الأورام والطب النووي.

- القلب والأوعية الدموية.

- التشريح الآدمي وعلم الأجنة.

- الباثولوجيا (علم الأمراض).

- الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة.

- الفسيولوجيا الطبية (وظائف الأعضاء).

- قسم الهستولوجيا وبيولوجيا الخلية، ويشمل وحدة الوراثة الطبية.

- الطفيليات الطبية.

- الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئي.

- الفارماكولوجيا الإكلينيكية.

- الصحة العامة وطب المجتمع وطب البيئة وطب الصناعات.

- التعليم الطبي.

- الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

- طب الأسرة.

- الأشعة التشخيصية.

- الأطفال، ويشمل حديثي الولادة.

- الأمراض الجلدية والتناسلية والذكورة.

- الأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي والكبد المتوطنة.