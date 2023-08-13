القائم بعمل رئيس جامعة بنها يتفقد أعمال تجديدات مبنى مجمع الخدمات

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، اليوم، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التجديدات والصيانة بمبنى مجمع الخدمات في بنها رافقه خلال الجولة الدكتورة ألفت مسعد مديرة معهد التمريض، ومسؤولي الإدارة الهندسية في الجامعة.

وحدة المعامل والأجهزة العلمية

وتفقد القائم بعمل رئيس جامعة بنها أعمال التجديدات والصيانة بإدارة الوافدين، كما تفقد مدرجات معهد التمريض، والأماكن المخصصة لصندوق حساب البحوث العلمية، ووحدة المعامل والأجهزة العلمية، مؤكدا أهمية بحث احتياجات كل جهة حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.

أعمال الصيانة والتطوير طبقا للمواصفات المعتمدة

وشدد الدكتور ناصر الجيزاوي على سرعة الانتهاء من كل أعمال التجديدات، والتجهيزات اللازمة لأعمال الصيانة والتطوير، طبقًا للمواصفات المعتمدة.