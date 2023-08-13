جامعة بنها تطلق مبادرة صناعة آمنة وذكية وصديقة للبيئة.. جوائز للفائزين

أعلنت جامعة بنها إطلاق مبادرة جديدة بعنوان «صناعة آمنة وذكية وصديقة للبيئة»، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة منى نصر، مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، والدكتور إسلام عبد المنعم، مدير وحدة المواهب العلمية.

محاور مبادرة صناعة آمنة في جامعة بنها

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال جامعة بنها، لـ«الوطن»، أن محاور مبادرة صناعة آمنة وذكية وصديقة للبيئة تتضمن التالي:

- المحور الأول: الصناعات الكيميائية وتضم صناعة المبيدات الآمنة صحيا والصديقة للبيئة وصناعة مواد نانومترية وتخليق السبائك وصناعة المنظفات.

- المحور الثاني: صناعة البرمجيات وتضم صناعة تطبيقات الويب وتطبيقات المحمول والتطبيقات الذكية واستخدام الذكاء الاصطناعي.

- المحور الثالث: صناعة مواد غير تقليدية وتضمن استخدام المواد المتوافرة في صناعة الأعلاف وصناعة الأخشاب.

خطوات الاشتراك في مبادرة جامعة بنها الجديدة

وأضاف القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أنه للاشتراك بالمبادرة يجب تحميل الاستمارة وتعبئة البيانات المطلوبة.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه سيتم التواصل مع المشاركين لتسهيل فعاليات المشاركة، وسيتم منح جوائز تشجيعية مالية للأبحاث والأفكار والابتكارات المقدمة والأعمال المتميزة في كل محور من محاور المبادرة، ويتم توزيعها كالتالي:

- الفائز الأول 5000 جنيه.

- الفائز الثاني 3000 جنيه.

- الفائز الثالث 2000 جنيه.

كما سيتم رعاية جميع الفائزين والفرق المتميزة من خلال تقديم الدعم المادي واللوجيستي تحت رعاية جامعة بنها.