أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الشروط المطلوبة للتقديم والالتحاق في أقسام كلية الآداب جامعة بنها، مشيرا أن رسالة الكلية تهدف إلى المساهمة في إرساء قواعد العلم والمعرفة والثقافة في تخصصات الآداب واللغات والعلوم الإنسانية والاجتماعية من خلال تنمية قدرات الطلاب وإكساب الدارسين بها المهارات المختلفة في جميع التخصصات مما يجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل سواء علي المستوى المحلي أو الإقليمي.

الشروط المطلوبة للتقديم والالتحاق في أقسام كلية الأداب جامعة بنها

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها لـ«الوطن»، أن الشروط المطلوبة للتقديم والالتحاق في أقسام كلية الآداب جامعة بنها كالتالي:

- قسم اللغة العربية سيقبل 250 طالبا بلا شروط

- قسم اللغة الإنجليزية سيقبل 250 طالبا بشرط حصول الطالب على 45 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغة الفرنسية يستقبل 250 طالبا بشرط حصول الطالب على 38 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم التاريخ والآثار يستقبل 170 طالبا من القسم الأدبي بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى، و80 طالبا من القسم العلمي وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الجغرافيا ونظم المعلومات يستقبل 170 طالبا من القسم الأدبي بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمي على أن تكون درجة الجيولوجيا لطلاب علمي علوم 46 درجة والرياضيات 80 درجة، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الفلسفة يستقبل 170 طالبا من القسم الأدبي بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمي، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم الاجتماع يستقبل 170 طالبا من القسم الأدبي بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمي، وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم علم النفس يستقبل 170 طالبا من القسم الأدبي بشرط حصول الطالب على 46 درجة بالمادة بالثانوية العامة فيما أعلى و80 طالبا من القسم العلمي وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم المكتبات يستقبل 250 طالبا بدون شروط محددة واجتياز المقابلة الشخصية

- قسم الإعلام يستقبل 250 طالبا بشرط حصول الطالب على 136 درجة 80% في مجموع اللغات بالثانوية العامة وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغة الصينية يستقبل 25 طالبا بشرط حصول الطالب على 136 درجة 80% في مجموع اللغات بالثانوية العامة وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

- قسم اللغة اليابانية يستقبل 25 طالبا بشرط حصول الطالب على 136 درجة 80% في مجموع اللغات بالثانوية العامة وأن تكون الأفضلية للمجموع الأعلى مع اجتياز المقابلة الشخصية.

خريطة تطبيق الشروط المطلوبة للتقديم والالتحاق في أقسام كلية الآداب جامعة بنها

وأضاف الدكتور القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أنه يتم تطبيق الشروط المطلوبة للتقديم والالتحاق في أقسام كلية الآداب جامعة بنها من خلال الأفضلية بين الطلاب للمجموع الأعلى اعتباري والمقصود بذلك درجة المادة و مجموع الثانوية العامة.

وكشف «الجيزاوي»، أنه يجري تنفيذ مقترح تنظيم ملتقى للتوظيف في نهاية العام الدراسي تدعو فيه كل الشركات والمؤسسات والهيئات التي يعمل بها طلاب كليات الآداب مع دعوة رابطة كلية الآداب، حتى يلتقي كل الطلاب سوياً ويتعرف كل طالب عن متطلبات كل وظيفة وكيفية مواكبة سوق العمل المتغير والدورات التدريبية المختلفة التي يجب الانضمام إليها ومن ثم يلتحقون بالوظائف المتاحة.