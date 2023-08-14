«الشباب والرياضة» تواصل دعم وتمكين الشباب في أسوان بـ«حدودنا نبضنا»

تواصل وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بالوزارة، تنفيذ مبادرة «حدودنا نبضنا» بمركز شباب كوم أمبو بمحافظة أسوان، بالتعاون مع رواد المحافظات الحدودية، لدعم المبادرات الشبابية والمشاريع المجتمعية المبتكرة.

أساسيات ريادة الأعمال وادوات الرصد المجتمعي

ويتم تدريب الشباب على أساسيات ريادة الأعمال وأدوات الرصد المجتمعي، وكيفية تخطيط المبادرات المجتمعية، كما يجري إطلاق مسابقة «أفضل مبادرة ومشروع مجتمعي»، على أن يتم تصعيد المبادرات والمشروعات الفائزة في المعسكرات التفاعلية.

التنسيق مع الكيانات التي تقدم مبادرات شبابية

من جهتها، أكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجه بضرورة التواصل الدائم مع شباب المحافظات الحدودية؛ لتبني ودعم الكيانات الشبابية، والتنسيق مع الجهات والكيانات التي تقدم مبادرات شبابية، تخدم الشباب بـ المحافظات الحدودية، والعمل على تقديم فرص وتوعية وتدريب للشباب بالقرى والمراكز الأكثر احتياجًا، ليصبحوا نواة مشرقة للمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة.

كانت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب - أندية الفتاة والمرأة، شاركت خلال اليومين الماضيين في معرض التراث والحرف اليدوية، بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع سفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، ومجلس الأعمال اليمني التابع لسفارة اليمن في مصر، ووزارة التنمية المحلية، لتعزيز العلاقات التجارية والثقافية بين شعوب الدول.