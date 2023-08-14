نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بكلية الطب في جامعة المنيا

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الطب جامعة المنيا بمجموع (377.5) درجة، حيث سترسل الوزارة أوراق ترشح الطلاب المقبولين إلى الجامعة تمهيدا لدفع المصروفات وتقديم الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكلية، ومن ثم تبدأ أعمال الكشف الطبي طبقا للجدول الذي ستعلنه الجامعة في وقت لاحق.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الطب جامعة المنيا

وبعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الطب جامعة المنيا، قال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن» إن كلية الطب جامعة المنيا تلتزم بإعداد أطباء مؤهلين علميا قادرين علي تقديم رعاية صحية متميزة، كما تلتزم الكلية بالتطوير المستمر للعملية التعليمية والبحث العلمي المتميز بما يحقق معايير الجودة المعتمدة محليا ويواجه المشكلات الصحية المجتمعية بكفاءة واقتدار.

ويهتم الطلاب بعد معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى كلية الطب جامعة المنيا، بمعرفة أقسام وتخصصات كلية الطب جامعة المنيا وهي: الأشعة التشخصية والعلاجية، الأمراض الصدرية، أمراض النساء والتوليد، الأمراض الجلدية والتناسلية، الباطنة العامة، الباطنة الخاصة، علم الأدوية، جراحة العيون، الأمراض المتوطنة، الباثولوجيا الأكلينكية، الباثولوجيا علم الأمراض، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، التشريح الآدمي وعلم الأجنة، التخدير والعناية المركزة، الصحة العامة وطب المجتمع، علم الأنسجة، علم الطفيليات، الكيمياء الحيوية الطبية، القلب والأوعية الدموية، الفسيولوجيا الطبية، الطب الشرعي والسموم، جراحة المسالك البولية، جراحة العظام، جراحة التجميل، طب الأطفال، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأطفال، الروماتيزم والتأهيل، جراحة الأوعية الدموية.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية طب جامعة المنيا

1-شهادة إتمام الثانوية العامة الأصل وصورة أخري يحتفظ بها الطالب.

2-بطاقة الترشيح النهائية لكلية الطب.

3- عدد 8 صور شخصية حديثة عليها الاسم رباعي مطبوع علي الصورة.

4-صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر.

5-دوسية بلاستيك بكبسولة، وقلم جاف أزرق، وذلك ليقوم الطالب بتدوين بياناته الشخصية.

6-صورة من البطاقة الشخصية للطالب أو الطالبة.

7- نموذج 2 جند، البطاقة، 6 جند أو البطاقة 7 جند، وذلك لتأجيل التجنيد للذكور.

8-استخراج فيزا بريدية بأسم الطالب.

9-شهادة الميلاد الكمبيوتر الأصل عليها الرقم الثلاثي للذكور، وصورة من شهادة الميلاد.