نتيجة تنسيق كلية الطب بجامعة الفيوم 2023 والأوراق المطلوبة للتقديم

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم 2023 وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن تنسيق المرحلة الأولى 2023 للثانوية العامة، موضحًا الحد الأدنى للقبول في كلية الطب البشري بجامعة الفيوم للعام الجامعي الجديد 2022/2023، حيث بلغ الحد الأدنى للقبول في كليات الطب 374.5 بنسبة مئوية بلغت 91.34% في طب العريش.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم 2023، فضلًا عن الأوراق المطلوبة للتقديم، والمصروفات، وأقسام الكلية المختلفة.

نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم 2023

وبحسب المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، فإنّ نتيجة تنسيق كلية الطب جامعة الفيوم 2023 بلغت نحو 375 درجة فأكثر بنسبة مئوية بلغت 91.46%، بينما من المقرر أن يتم فتح باب التقدم أمام الطلاب المرشحين للالتحاق بكلية طب الفيوم، لاستيفاء الأوراق المطلوبة وإنهاء الإجراءات للالتحاق بالكلية.

أقسام كلية الطب البشري جامعة الفيوم

وتضم كلية الطب البشري جامعة الفيوم قسمين أساسين وهما العلوم الطبية الأساسية، والأقسام الإكلينيكة، تتفرع منهم باقي التخصصات والتي يبلغ عددها نحو 30 تخصص والتي جاءت كالتالي:

قسم العلوم الطبية الأساسية ويضم 8 تخصصات مختلفة وهي:

التشريح. الكيمياء الحيوية. الطفيليات. الفسيولوجي. الباثولوجي. الميكروبيولوجي. الهستولوجي. الفارماكولوجي.

الأقسام الإكلينيكية وتضم 22 تخصص مختلف وهم:

الطب الشرعي والسموم. طب وجراحة العيون. الجراحة العامة. جراحة العظام. الباطنة العامة. أمراض الجلدية التناسلية. أمراض المتوطنة والكبد. طب الأورام. الصحة العامة وطب المجتمع. طب الأطفال. جراحة المخ والأعصاب. التخدير. القلب والأوعية الدموية. الأمراض العصبية. الروماتيزم والتأهيل. الباثولوجيا الإكلينيكية. الأذن والأنف والحنجرة. النساء والتوليد. جراحة القلب والصدر. المسالك البولية. الأمراض الصدرية. الأمراض النفسية. طب الحالات الحرجة. الأشعة التشخيصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الفيوم

وتستقبل جامعة الفيوم، الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الطب لإنهاء إجراءات التحاق الطلاب المرشحين إليها والتي تتمثل في الآتي:

- أصل شهادة الثانوية العامة للطالب.

- شهادة الميلاد مميكنة «أصل».

- بطاقة الترشيح «صورة».

- صورة البطاقة الشخصية للطالب أو الطالبة.

- المصروفات الدراسية.

- 8 صور شخصية.

استمارة 2 جند + نموذج 6 جند للذكور.