نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 في جامعة دمياط.. الحد الأدنى 361 درجة

يبحث الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 بجامعة دمياط المرحلة الأولى، بعد الإعلان منذ قليل عن الحد الأدنى لمجموع القبول بالكليات المختلفة بالجامعة للشعبتين العلمي، ويعتبر من أبرز المؤشرات انخفاض نسبة القبول بكلية الهندسة 2023 جامعة دمياط عن العام الماضي.

نتيجة تنسيق كلية الهندسة 2023 جامعة دمياط

وانخفضت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 محافظة دمياط عن العام الماضي، إذ أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي منذ قليل نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد للإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 والتي شهدت انخفاضًا عن العام الماضي، حيث شهد الحد الأدنى للمجموعة العلمية للقبول بكلية الهندسة 2023 جامعة دمياط هذا العام مجموع 361، وفي العام الماضي كان الحد الأدنى للقبول 362.88.

طريقة الحصول على نتيجة التنسيق

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 من خلال الرابط الالكتروني الذي خصصته الوزارة، والموضح به الحد الأدنى للقبول في الجامعات المصرية بكل سهولة، كما يمكن التحويل بين الكليات وقت ما يتحدد موعد التحويلات والانتهاء من مراحل التنسيق.