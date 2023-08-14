نتيجة تنسيق كلية علوم الإعاقة والتأهيل 2023.. التفاصيل الكاملة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية علوم الإعاقة والتأهيل 2023 لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنَّه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لها برقم الجلوس والرقم السري، لافتة إلى أنَّ تنسيق المرحلة الثانية يبدأ غداً الثلاثاء.

تنسيق كلية علوم الإعاقة والتأهيل 2023

عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاء تنسيق كلية علوم الإعاقة والتأهيل 2023 كالآتي:

- الإعاقة والتأهيل الزقازيق 345.0 درجة.

- الإعاقة والتأهيل بني سويف 337.0 درجة.

الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية

- كلية تربية (طفولة) طنطا 293.5 درجة.

- كلية تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 293.5 درجة.

- كلية آداب الزقازيق 293.5 درجة.

- كلية تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 293.5 درجة.

- كلية آداب بور سعيد 293.5 درجة.

- كلية آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 293.0 درجة.

- كلية آداب أسوان 292.5 درجة.

- كلية تربية (طفولة) الإسكندرية 292.5 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بنها 292.5 درجة.

- كلية تجارة السويس 292.0 درجة.

- كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 292.0 درجة.

- كلية تربية (طفولة) السويس 292.0 درجة.

- كلية آداب كفر الشيخ 291.5 درجة.

- كلية تجارة بني سويف 291.5 درجة.

- كلية دار العلوم انتساب موجه القاهرة 291.5 درجة.

- كلية حقوق القاهرة 291.0 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة القاهرة 291.0 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه بنات عين شمس 291.0 درجة.

- كلية تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 290.5 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 290.5 درجة.

- كلية آداب دمنهور 290.5 درجة.

- كلية حقوق المنيا 290.0 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 290.0 درجة.

- كلية تجارة مدينة السادات 289.5 درجة.

- كلية تجارة أسيوط 289.5 درجة.