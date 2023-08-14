نتيجة تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023 جامعة دمياط.. تجارة 315 درجة

نتيجة تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023 المرحلة الأولى بجامعة دمياط، احتلت جزءا كبيرا من اهتمام آلاف طلاب الثانوية وأسرهم، فبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 31 يوليو الماضي، وإسدال الستار على تلك المرحلة التي تعد فاصلة وغاية في الأهمية بالنسبة للطلاب، كون يحدد على أساسها مستقبله المهني، بدأ الطلبة في كتابة رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لتُعَلن اليوم، نتائج تنسيق المرحلة الأولى والحدود الدنيا للكليات.

نتيجة تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023 المرحلة الأولى بجامعة دمياط

وجاءت نتيجة تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2023 المرحلة الأولى بجامعة دمياط، التي تصدرتها كليات مهمة لطلاب الأدبي، كما يلي:

الحد الأدنى للقبول بكلية التجارة: 315 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية الآثار: 341 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية التربية: 318 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية التربية تعليم أساسي: 299 درجة.

الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب: 297 درجة.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أيمن عاشور، أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، من خلال الرابط الإلكتروني من هنا، والموضح به الحد الأدنى للقبول في الجامعات المصرية.