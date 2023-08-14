تنسيق معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، به أماكن شاغرة لطلاب الشعبة العلمية، في تنسيق المرحلة الثانية، والتي يبدأ تنسيقها غدا.

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة

يمكن لطلاب الثانوية العامة، التقدم لتنسيق معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخطوات بسيطة، أولها الدخول على موقع التنسيق وكتابة رقم الجلوس والرقم السري.

قائمة المعاهد التي توجد بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية

معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة يأتي ضمن قائمة المعاهد التي توجد بها أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية، كما يلي.

الإعاقة والتأهيل الزقازيق

الإعاقة والتأهيل بني سويف

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة) 6 أكتوبر

المعهد العالي للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / إنجليزي

المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة إنجليزي)

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة

الاستزراع المائي والمصايد البحرية العريش

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة إدارة الأعمال)

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي اقتصاد وإدارة ومحاسبة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب رياضة

الأكاديمية الحديثة بالمعادي قسم علوم حاسب علوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 أكتوبر

الأكاديميه الحديثة بالمعادي هندسة بمصروفات

التكنولوجي العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح