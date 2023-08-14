«التعليم العالي» تكشف موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات

دقائق معدودة، وينطلق مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وخلال المؤتمر من المقرر أن يُعلن الوزير تفاصيل مُهمة بشأن موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023، يكشف عنه وزير التعليم العالي، فعقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، يبدأ الدكتور أيمن عاشور، في الكشف عن التفاصيل الكاملة لتنسيق المرحلة الثانية، بداية من الحد الأدنى للتنسيق لطلاب شعبة علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي.

موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية

كما أنَّه من المقرر أن يُعلن وزير التعليم العالي، موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثانية، والكليات الشاغرة لهذه المرحلة سواء في كليات القطاع الصحي أو كليات شعبة علمي رياضة أو الكليات الأدبية.

تنسيق المرحلة الثانية يتمّ مباشرة من موقع التنسيق الإلكتروني، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهنا وفرت الوزارة معلومات شاملة ووافية عن خطوات تسجيل رغبات الطلاب والتي يبلغ عددها 75 رغبة، ثم الحدود الدنيا لكليات الشعب العلمية والأدبية في تنسيق الأعوام الماضية.

الحد الأدنى لتنسيق الكليات الأدبية 2022

- كلية التربية جامعة جنوب الوادي 282 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة أسيوط 282 درجة.

- كلية فنون جميلة «فنون» جامعة الأقصر 282 درجة.

- كلية الآداب جامعة بنها 281 درجة.

- كلية الآداب انتساب موجه جامعة القاهرة 280 درجة.

- كلية تربية طفولة جامعة الإسكندرية 280 درجة.

- كلية التربية جامعة سوهاج 280 درجة.

- كلية التربية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 280 درجة.

- كلية التجارة انتساب موجه جامعة القاهرة 279 درجة.

- كلية تجارة جامعة بورسعيد 279 درجة.

- كلية تربية جامعة أسيوط 279 درجة.

- كلية آداب انتساب موجه جامعة الإسكندرية 278 درجة.

- كلية تربية جامعة جنوب الوادي بالغردقة 278 درجة.

- كلية تربية رياضية بنات جامعة بنها 278 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة الإسكندرية 278 درجة.

- كلية تجارة جامعة بنها 277 درجة.

- كلية تربية «تعليم ابتدائي» جامعة بنها 277 درجة.

- كلية تربية طفولة مبكرة جامعة القاهرة 277 درجة.

- كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة السويس 276 درجة.

- كلية تجارة انتساب موجه جامعة الإسكندرية 276 درجة.

- كلية تربية «تعليم ابتدائي» جامعة المنوفية 276 درجة.

- كلية تربية «تعليم ابتدائي» جامعة حلوان 276 درجة.