مدن تسجل أقل درجة حرارة اليوم الإثنين.. العظمى تصل لـ30 درجة

مع استمرار التحسن في الأحول الجوية لليوم الثالث على التوالي، شهدت عدد من المدن في محافظات الجمهورية، تسجيل أقل درجة حرارة اليوم الإثنين، وذلك بعد موجات حارة شهدتها البلاد خلال يوليو الماضي وأوائل أغسطس الجاري.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنَّ عدد من محافظات الجمهورية سجلت أقل درجات حرارة اليوم الاثنين، ووصلت العظمى فيها إلى 30 درجة

مناطق تسجل أقل درجة حرارة فى الجمهورية اليوم

وسجلت درجات الحرارة العظمى في محافظات دمياط والإسكندرية ومطروح والسلوم 30 درجة مئوية، والعلمين وبورسعيد ورفح والعريش 31 درجة.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين 16 درجة ومدينة «نخل» بشمال سيناء 18 درجة والسلوم 21 درجة.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم الإثنين، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار التحسن في الأحوال الجوية حتى مطلع الأسبوع المقبل، ويسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أنَّه يسود طقس معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الاثنين:

درجات الحرارة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.