تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية لطلاب الشعبة العلمية، موضحة أنه يمكن الحصول على نتيجة التنسيق من موقع التنسيق الإلكتروني، والذي يشتمل على جميع الحدود الدنيا لكليات العلاج الطبيعي في الجامعات الحكومية منها جامعة كفر الشيخ وبورسعيد وطنطا.

تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية

حدد موقع التنسيق الإلكتروني، تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، كالآتي:

- كلية العلاج الطبيعي جامعة كفر الشيخ 372.0 درجة أي بنسبة 90.7%.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بورسعيد 371.5 درجة أي بنسبة 90.6%

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها 371.0 درجة أي بنسبة 90.4%.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي 371.0 درجة أي بنسبة 90.4%.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس 370.5 درجة أي بنسبة 90.3%.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة السويس 370.0 درجة أي بنسبة 90.2%.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة 370.0 درجة أي بنسبة 90.2%.

- كلية العلاج الطبيعي جامعة بني سويف 369.5 درجة أي بنسبة 90.1%.

الحدود الدنيا لتنسيق عدد من كليات الشعبة العلمية 2023

- كلية هندسة بترول و تعدين السويس 386.0 درجة.

- كلية طب دمياط 383.0 درجة.

- كلية طب المنصورة 382.5 درجة.

- كلية طب الزقازيق 382.5 درجة.

- كلية طب فاقوس 381.5 درجة.

- كلية طب أسيوط 381.0 درجة.

- كلية طب الإسكندرية 381.0 درجة.

- كلية طب أسنان جنوب الوادي 380.5 درجة.

- كلية طب جنوب الوادي 380.0 درجة.

- كلية طب كفر الشيخ 379.5 درجة.

- كلية طب طنطا 379.5 درجة.

- كلية طب القاهرة 379.0 درجة.

- كلية طب الاقصر 379.0 درجة.

- كلية طب المنيا 377.5 درجة.

- كلية طب بور سعيد 377.5 درجة.

- كلية طب المنوفية بشبين الكوم 377.5 درجة.

- كلية طب بنها 377.0 درجة.

- كلية طب عين شمس 377.0 درجة.

- كلية طب حلوان 376.0 درجة.