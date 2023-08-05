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310 آلاف جنيه إيرادات فيلم «مستر إكس» بالسينما في يوم واحد

كتب:

هبة أمين
01:22 م | السبت 05 أغسطس 2023
بوستر فيلم «مستر إكس»

بوستر فيلم «مستر إكس»

حقق فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات 310 آلاف و325 جنيها، ليحتل بذلك المركز الخامس في قائمة إيرادات الأفلام اليومية، التي تصدرها أفلام مرعي البريمو، وع الزيرو، بيت الروبي، البعبع، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتجاوز إجمالي إيرادات فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، 27 مليون جنيه، على مدار الـ5 أسابيع الماضية منذ انطلاق عرضه بالسينما يوم 27 يونيو الماضي.

أبطال فيلم «مستر إكس»

فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد أنور، أس أس، رحاب الجمل، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم مي عمر وريم مصطفى وعمرو يوسف وبيج رامي وأكرم حسني ومجدي عبد الغني، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبد الوهاب.

قصة فيلم «مستر إكس»

يجسد أحمد فهمي خلال أحداث الفيلم، شخصية «مستر إكس» الذي يسعى من خلال شركته على مساعدة الرجال للانفصال عن شريكة حياتهم، الأمر الذي يوقعه في أزمات كثيرة، وكل ذلك في إطار كوميدي.

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بقلم هبة أمين