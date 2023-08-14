مصرع شخص غرقا في ترعة بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه، اليوم الاثنين، غرقا في مياه ترعة الإسماعيلية قرب مركز ومدينة أبوصوير، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الجثمان من مياه الترعة، وتحرر المحضر اللازم.

وتلقى اللواء هشام مروان، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد وليد المصري، مأمور مركز شرطة أبوصوير، يفيد إبلاغ أحد الأهالي بوجود جثمان يطفو على مياه الترعة، فيما انتقلت قوات الشرطة لمكان الحادث.

نقل الجثة لمشرحة المستشفى

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور مصعب بدراوي، مدير المرفق، بسيارة إسعاف نقلت الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الحميات لحين الانتهاء من التحقيقات.

وقالت المصادر الأمنية والطبية في تصريحات خاصة ل«الوطن»، إن المتوفى يدعى شريف صبري عبدالله، 18 عاما، من سكان مدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وأمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية بالتحفظ على الجثمان وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

سؤال أسرة المتوفى

وانتقل المقدم محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، ومعاونه الرائد محمود مأمون معاون أول المباحث، والنقباء أحمد عاطف ومصطفى حرب لفحص الواقعة وسؤال أسرة المتوفى عن أسباب تغيبه وسقوطه في مياه الترعة.