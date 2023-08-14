وزير الإسكان يزور عددا من المشروعات في العاصمة العراقية بغداد (صور)

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها في العاصمة العراقية بغداد، وتشارك في تنفيذها شركات مقاولات مصرية، في ثاني أيام زيارته للعراق، وفي إطار الاطلاع على أهم المشروعات المطروحة على الساحة في بغداد.

توسيع مشاركة شركات المقاولات المصرية

وناقش الدكتور عاصم الجزار، مع المسؤولين العراقيين إمكانية توسيع مشاركة شركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية المصرية، في تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية في العراق، نظرًا للخبرات الكبيرة والمتراكمة لدى الشركات والمكاتب الاستشارية المصرية، لمشاركتها في تنفيذ آلاف المشروعات بمختلف المجالات التنموية فى ربوع الدولة المصرية.

القدرات الفنية والتنفيذية لشركات المقاولات المصرية

واستعرض وزير الإسكان، القدرات الفنية والتنفيذية لشركات المقاولات المصرية، وضرب مثلاً بشركة المقاولون العرب، والمشروعات المماثلة التي تنفذها سواء داخل مصر أو خارجها، والحلول الفنية، والبدائل التصميمية والتنفيذية، التي تسرع بمعدلات إنجاز مثل هذه المشروعات.

ورافق وزير الإسكان المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد بكر، مدير فرع الشركة في العراق، والمهندس سمير بشقه، مستشار وزير الإسكان العراقي، والمهندس حسين جاسم، مدير عام دائرة الطرق والجسور.