«العالمي للفتوى» يحذر الآباء: 10 سلوكيات لا تفعلها مع طفلك

حذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من 10 سلوكيات للآباء، لا يجوز فعلها مع أطفالهم، تحت شعار «قرة عين» في إطار الدور التوعوي الذي يقوم به المركز العالمي للفتوى، بهدف إنشاء أسرة سوية ومتناغمة، وتقوية العلاقات الأسرية بين الأهل وأبنائهم، وتنشئة جيل سوي نفسيا.

سلوكيات الآباء مع الأبناء

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن هناك 10 سلوكيات يجب ألا يفعلها الأب مع طفله، وذلك تحت شعار «10 سلوكيات لا تفعلها مع طفلك»، ومنها:

1- مخالفة الفعل والقول

2- التدليل الزائد

3- السخرية والاستهزاء

4- المقارنة بالآخرين

5- التسلط

6- الإهمال

7- القسوة والعنف

8- التمييز بين الأبناء

9- رفع الصوت والصراخ

10- شجار الوالدين أمام الأبناء

التربية الإسلامية

وفي سياق متصل، قالت دار الإفتاء المصرية إن التربية هي التي تحدد سلوك الإنسان في حياته، والتربية الإسلامية لها أسس تقوم عليها وتساهم بدورها في تنشئة الإنسان الصَّالح المستقيم، كي يكون قادرا على أداء واجبات وتكاليف الشَّرع وتحقيق مراد الله من خلقه، وتعتمد هذه التربية على وضع تصوُّرٍ واضحٍ للكون والحياة بما يعين الإنسان على معرفة الغاية من وجوده في هذه الدنيا.