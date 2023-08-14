توقعات الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023 للقسم العلمي والقسم الأدبي لاختيار الكلية المناسبة لكلا منهم، خاصة عقب إعلان تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، فضلا عن البحث على قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الثانوية العامة.

ويبدأ التسجيل للمرحلة الثانية لتنسيق الثانوية بداية من غد الثلاثاء، بحد أدنى 250 درجة للشعبة العلمية و238 درجة للشعبة الأدبية.

تنسيق الثانوية العامة 2023

وتنشر «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها مؤشرات درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023 والكليات المتاحة بها وفقا لتنسيق العام الماضي كالتالي،

تنسيق الثانوية العامة 2023 علمي

_ الحد الأدنى لتنسيق كليات العلوم 338 درجة.

_تنسيق كليات التمريض الحد الأدنى 284 درجة.

_تنسيق كلية الزراعة 280 درجة.

_تنسيق كلية الطب البيطري 356 درجة.

_تنسيق الحاسبات والمعلومات 357 درجة.

_ تنسيق كلية الإعلام 279 درجة.

_تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 342 درجة.

_تنسيق كلية الآثار 311 درجة.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضة

_تنسيق كلية حاسبات ومعلومات جامعة المنصورة قسم رياضة 342.

_تنسيق كلية حاسبات وذكاء إصطناعي جامعة حلوان رياضة 338.

_تنسيق كلية العلوم العريش 338.

_تنسيق كلية علوم بنات عين شمس 338.

_تنسيق كلية حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 337.

_تنسيق كلية حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 337.

_تنسيق معهد فني صحي اسماعيليه 337.

_تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي بنها رياضة 335.

_تنسيق كلية الاعاقة والتأهيل جامعة الزقازيق 336.

_تنسيق معهد فني صحي بور سعيد 335.

_تنسيق كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد.334

_تنسيق كليه حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 334.

_تنسيق معهد فني صحي سوهاج 334.

_تنسيق معهد فني صحي أسيوط 333.

_تنسيق كلية علوم البترول والتعدين مطروح 333.

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

_تنسيق كلية تربية نوعية عين شمس 262.

_تنسيق كلية حقوق جامعة الإسكندرية 262.

_تنسيق كلية آداب سوهاج 258.

_تنسيق كلية حقوق جامعة حلوان 258.

_تنسيق كلية آداب المنيا 258.

_تنسيق كلية سياحة وفنادق السادات 246.

_تنسيق كلية آداب أسيوط 259.

_تنسيق كلية دار العلوم جامعة الفيوم 254.

_تنسيق كلية تربية نوعية مطروح 240.

_تنسيق كلية أقتصاد منزلى حلوان 249.

_تنسيق كلية سياحة وفنادق جامعنة الفيوم 248.

_تنسيق كلية التربية النوعية الفنية جامعة أسيوط 239.

_تنسيق كلية سياحة وفنادق الأقصر 246.

_تنسيق كلية تربية رياضية بنين الإسكندرية 239.

_تنسيق كلية تربية نوعية موسيقية طنطا 238.