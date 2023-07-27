حقوق لأسرة العامل إذا فارق الحياة خلال الخدمة.. منها تجهيز ونقل الجثمان

ضمن قانون العمل حقوق العمال بالشكل الأمثل، بما يحقق سير العمل ويحدد حقوق كل من العامل وجهة العمل بألا يأتي أحد على حساب الآخر، حتى أن القانون حدد الحقوق في حالة وفاة العامل أثناء الخدمة، ونص على مادة خاصة في هذا الشأن.

ونصت المادة 123 من قانون العمل على عدد من الحقوق الخاصة بالعمل إذا فارق الحياة في أثناء العمل، وجاءت هذه الحقوق على النحو التالي:

- ينتهي عقد العمل بوفاة العامل.

قانون العمل

- لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا في حالة عقد اتفاق لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

- في حالة وفاة العامل وهو في الخدمة يلزم صاحب العمل بصرف ما يعادل أجر شهرين كاملين لأسرته لمواجهة نفقات الجنازة.

حقوق العمال

- تصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي.

- يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.