هل يمكن شحن كارت الكهرباء من ATM؟ خاصة بعد تنفيذ وزارة الكهرباء خطتها للتوسع في تركيب هذه النوعية من العداد، واستبدال العدادات التقليدية القديمة والميكانيكية بأخرى يتم شحنها عبر الكروت، لشحن كارت عداد الكهرباء مسبق الدفع عن طريق ATM

كيف تشحن كارت الكهرباء عن طريق ATM

كشفت الشركة القابضىة لكهرباء مصر في منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فى ردها على تساؤل هل يمكن شحن كارت الكهرباء من ATM؟ والخطوات التي يجب أن يتبعها مستخدمي عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع لشحن كارت الكهرباء عن طريق ATM من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى:

- من خلال تحميل «تطبيق سهل» الخاص بشحن كارت الكهرباء عن طريق الفيزا من Apple store أو Google play.

الخطوة الثانية:

- من خلال تسجيل الدخول إلى البرنامج بكتابة الاسم وكلمة المرور، وتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

الخطوة الثالثة

- من خلال اختيار تفاصيل الاستهلاك لمعرفة الرصيد الموجود بكارت الكهرباء.

الخطوة الرابعة

- من خلال اختيار شحن العداد وإدخال المبلغ المراد خصمه للشحن سواء من رصيد الهاتف المحمول أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع.

الخطوة الخامسة

- من خلال إدخال الكارت في عداد الكهرباء ليتمّ تحويل الرصيد وشحن كارت الكهرباء شحن عداد الكهرباء بالموبايل.