كيف تواجه مشكلات عداد الكهرباء القديم؟.. عشان متتعرضش لقيمة استهلاك كبيرة

كشف قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المشكلات التي تواجه مشتركو الكهرباء من مستخدمي العدادات الميكانيكية والتقليدية والقديمة وكيفية التعامل معها.

متابعة مؤشر العداد

قال قسم القراءات بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات عبر المنشور إنه يجب على المستهلك الانتباه إلى متابعة مؤشر العداد فإن لاحظ أن المؤشر توقف عن الحركة في وقت كان يستهلك فيه كهرباء، كأن يكون التلفاز يعمل، أو الغسالة الكهربائية أو المكيف مثلًا، ومع ذلك فالعداد ثابت لا يتحرك يكون هناك مشكلة ما في عداد الكهرباء.

استبدال العداد المعطل بآخر جديد على نفقة المستهلك

وأشار قسم القراءات إلى أنه لو تلاحظ أن عداد الكهرباء يسجل قراءات قديمة سبق وتمت المحاسبة عليها، فهناك أيضا مشكلة في عداد الكهرباء، لافتا إلى أنه في الحالتين على المستهلك القيام بإبلاغ إدارة الكهرباء المسئولة عن منطقته، وسوف تقوم بعمل الفحص الفني اللازم، واستبدال العداد المعطل بعداد جديد على نفقة المستهلك.

تخفيف عبء التسديد الفوري لثمن عداد الكهرباء الجديد

وأضاف أنه حتى لا يؤثر قيمة تغيير عداد الكهرباء على ميزانية المستهلك تقوم إدارة الكهرباء بتقسيط ثمن العداد الجديد إلى أقساط بسيطة تخصم شهرياً بحيث تخفف عنه عبء التسديد الفوري لثمن العداد الجديد لافتا إلى أن المستهلك سوف يجد تفهماً من الإدارة، بحيث يتم الاتفاق بين الطرفين على جدولة ثمن العداد الجديد وتحديد قيمة القسط التي تريح المستخدم.

تقدير قيمة استهلاك جزافية عن فترة تعطل العداد

وأشار إلى أنه يجب التنويه إلى أنه لو لم يبادر المستهلك بالإبلاغ عن العداد المعطل واكتشف المحصل العطل بالمصادفة، سوف تقوم شركة الكهرباء في هذه الحالة بتقدير قيمة استهلاك جزافية عن فترة تعطل العداد، معتمدة على متوسط استهلاك المستخدم قبل تعطل العداد وأيضًا تقوم بجدولة المديونية.