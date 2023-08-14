رئيس قطاع المراسلين في أفريقيا ببنك CIB: توفير برامج دعم للمستثمرين

قال وجدي دبور، رئيس قطاع المراسلين ومكاتب التمثيل في أفريقيا بالبنك التجاري الدولي CIB، إن الاستثمارت في القارة الأفريقية تتمتع بطبيعة خاصة، حيث أن المعلومات حول أغلب دول القارة غير متاحه كالدول الأوروبية أو أمريكا واليابان، مشيراً إلى أن الجزء الأساسي لنجاح المصدرين في أفريقيا هو وجودهم على الأرض، «فاهمين السوق بالتفاصيل، والمعلومة الصحيحة بتخلي الشخص قادر يحقق الأرباح».

دبور: كينيا قلب شرق أفريقيا ومتطورة تقنياً

وأضاف «دبور»، خلال تصريحات لـ«الوطن» على هامش الاجتماع المشترك للجنتي البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصرية، أن البنك لديه الكثير من الاستثمارات في دولة كينيا، وهي إحدى الدول الرئيسية التي تعتمد عليها 6 دول حبيسه ملاصقة لها، حيث أن الميناء الكيني من خلاله يصل الكثير من المنتجات لـ6 دول مجاورة أخرى، معتبراً أن «كينيا هي قلب شرق أفريقيا»، مشيراً إلى أنها دولة متطورة تقنياً.

وأضاف رئيس قطاع المراسلين ومكاتب التمثيل في أفريقيا بالبنك التجاري الدولي أن القطاع المصرفي في دولة كينيا متطور، حيث تهتم الدولة بما يسمي «ديجيتال بانكنج»، لافتاً إلى أن اهتمام البنك بدولة كينيا جاء بسبب التباحث فيما يخص احتياجات السوق الأفريقي.

استثمارات دائمة عبر بناء المصانع في أفريقيا

وأكد أن الدول الأفريقية لا تسعي لدخول المصدرين المؤقتين إليها، لكنهم دائماً ما يسعون إلى توفير استثمارات دائمة، عبر بناء المصانع على الأراضي الأفريقية، وتوفير فرص عمل لأهل الدولة، وتابع في هذا الصدد: «غالبية هذه الدول تعاني من الفقر المدقع، يريدون توفير فرص عمل، ونحن نساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، قبل الاستثمار بالدول الأفريقية المختلفة».

وأوضح أن البنك يهتم بهذا الجزء، حتى اختار التواجد على الأرض في تلك الدول، حيث أن تواجد البنك على الأرض في دولة يختلف كثيراً بالنسبة للمصدرين، «أحياناً يعقد بعض رجال الأعمال صفقة أو اتنين ثم يخرجون من السوق، وهذا لا تريده الدول الأفريقية، كل ما تريده هو استثمارت حقيقية، ولا يهتمون كثيراً بالاستثمارات المؤقتة».

وشدد «دبور» على أن الدول الأفريقية دائما ما تكون بحاجة إلى تعظيم الاستثمار كالدول الاسيوية حتى تكون أحدى الدول المتقدمه، مضيفا أن البنك حرص على التواجد في كيينا من أجل توفير أكتر من بديل للمصدرين، «البنك بيبص على المستورد اللي هناك ويشوف أزاي نوفر ليه ما يحتاجه من معلومات، وبنساعده في الانتشار».

وتابع: «نعطي العملاء إمكانية يقدروا بيها يعملوا استثمار في الدول المختلفة وكذا الصناعات التجميعية والبسيطة، وده بيديله أولوية في المناقصات والتسهيلات، وبيزود استثماراته في مصر، ولازم يكون فيه اهتمام بالمصدرين لإفريقيا، لأن المؤسسات التمويلية هي جزء مكمل، ولازم يكون فيه سعي من ناحية المصدرين والمستثمرين، مع وضع الحلول المناسبة لهم».