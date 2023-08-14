مدير «أكساد»: العالم مر بتحديات أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي

قال الدكتور نصر الدين العبيد مدير مركز أكساد، إن خلال السنوات الثلاث الأخيرة مر العالم بثلاثة تحديات كبرى، من كوفيد 19 ثم التغيرات المناخية، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي.

سلاسل الإنتاج وسلاسل التصنيع

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذه الأزمات زادت من عدد الجياع في السنوات الثلاث الأخيرة، لكنني مؤمن تمامًا بأنّ هناك إمكانات كثيرة في العالم يمكن الاستفادة منها وحشد الجهود لتأمين سلاسل الإمداد وسلاسل الإنتاج وسلاسل التصنيع الزراعي في العالم.

ولفت إلى أن العالم اليوم يواجه الجفاف ويواجه ندرة الأمطار وتشوهات هطول الأمطار، ولا بد أن يتكاتف العالم وكل الهيئات والمنظمات في العالم للحد من تأثير هذه التحديات الثلاث.

أهداف التنمية المستدامة

وذكر أن الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة هو القضاء على الجوع، والهدف الثاني القضاء على الفقر، لكني أركز على الهدف الـ17 وهو إيجاد الشراكات والتعاون والتكامل بين القطاعات العامة والخاصة والمنظمات الدولية والعربية.