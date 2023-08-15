يستعد الطلاب الملتحقون بجامعة الزقازيق لبدء عام دراسي جديد، ومنهم مغتربون ويرغبون في السكن بالمدن الجامعية، لذا يرغبون في معرفة مصروفات المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بعد أنّ اُختتمت أمس، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الثانوية العامة، بإعلان الحدود الدنيا لجميع الكليات من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتوضح «الوطن» خلال التقرير التالي، مصروفات المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق للعام الدراسي 2023-2024، وفقًا للعام الماضي، وما يجب أن يسدده الطلاب لإدارة المدن للسكن بها وتقليل المسافات السفر وتجنب الإرهاق، إذ فتحت المدينة موعد التقديم لها في 10 أغسطس، ويستمر حتى 30 سبتمبر المقبل وذلك للطلاب الجدد، أما القدامي يكون اليوم، هو آخر موعد للتقديم.

مصروفات المدينة الجامعية بجامعة الزقازيق للعام الدراسي 2023-2024

وأوضحت إدارة شؤون الطلاب والمدن الجامعية بالزقازيق، أنّ الطلاب سيدفعون المصروفات بشكل شهري، على أن يتم دفع قيمة مصروفات 500 جنيه، متضمنة التأمينات، بالإضافة إلى دفع مصروف شهري بقيمة 350 جنيهًا، وسوف يتم الإعلان عنها من قبل إدارة المدن الحامعية على موقع الزهراء، كما يمكن للطلاب الاستعلام من خلال المسؤولين في المدينة الحامعية بالزقازيق.

أماكن إقامة الطلاب بالمدينة الجامعية بالزقازيق

وعن أماكن إقامة طلاب المدن الجامعية المنضمين لجامعة الزقازيق من الفتيات والذكور، تتيح إدارة المدن الجامعية في الزقازيق للبنات، المدينة الحامعية بالسلام وشارع فارق، فيما تتيح للذكور البطراوي وشارع فاروق.

وحددت إدارة المدن الجامعية، للراغبين في السكن والمغتربين من الطلاب بالمدن الجامعية بالزقازيق، الأوراق التالية: