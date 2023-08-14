مصاريف جامعة الملك سلمان 2023- 2024.. مفاجآت برسوم الطب والهندسة

يستعد عشرات الطلاب من الناجحين في الثانوية العامة 2023، للالتحاق بجامعة الملك سلمان، لذلك من الضروري أن يبحثوا ويتعرفوا على مصاريف كليات الجامعة، للعام الدراسي الجديد 2023-2024 .

مصاريف كليات جامعة الملك سلمان 2024

«الوطن» تقدم خدمة لقرائها من طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بجامعة الملك سلمان، وهي تعريفهم بمصاريف الجامعة، التي اعتمدها مجلس أمناء الجامعة للعام الدراسي المقبل 2023-2024، التي جاءت على النحو التالي:

مصاريف الكليات العملية والنظرية

- مصاريف كلية طب بشري: 115.500 جنيه.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 106.700 جنيه.

- مصاريف كلية تمريض: 31000 جنيه مصري.

- مصاريف كلية طب بيطري: 66000 ألف جنيه.

- مصاريف كلية صيدلة: 93.500 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم التمريض: 31 ألف جنيه.

- مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة والحاسبات: 69 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة المعمارية: 69 ألف جنيه.

مصاريف كلية علوم وهندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الفنون: 49 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الزراعات الصحراوية: 43 ألف جنيه

- مصاريف كلية السياحة والضيافة: 40 ألف جنيه.

تنسيق المرحلة الثانية 2023

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للجامعات، قد أعلن اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي، نتيجية تنسيق المرحلة الأولي للجامعات الحكومية والمعاهد العليا ، كما أعلن أيضا عن بدء تنسيق المرحلة الثانية غدا الثلاثاء، إلى السبت 19 من الشهر الجاري، بحد أدنى للشعبة العلمية 250 درجة، بما يعادل 60.8%، وبحد أدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل 58.5%.