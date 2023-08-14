عاجل.. تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالدرجات والنسبة المئوية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحد الأدنى لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023 بالدرجات والنسبة المئوية، موضحة أنه يمكن الحصول على النتيجة من موقع التنسيق الإلكتروني التابع لها، من خلال كتابة رقم الجلوس وإدخال الرقم السري بطريقة سليمة.

تفاصيل تنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2023

وقالوزير التعليم العالي، خلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية إن الحد الأدنى لتنسيق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لطلاب الشعبة الأدبية هو 354.5 درجة أي بنسبة 86.46%، لافتا إلى أن تنسيق العام الماضي لهذه الكلية هو 340 درجة أي بنسبة 82.92%.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الحد الأدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29% والشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر.