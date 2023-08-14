تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة 2023.. اعرف الحدود الدنيا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة 2023 وذلك في إطار إعلان الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات الخاصة بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية، وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب التقديم والتسجيل للالتحاق بالكليات عبر الموقع الإلكتروني لكل جامعة، بداية من غد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

تنسيق طب الأسنان

وتضمن تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة 2023، الحصول على 78% لكليات طب الأسنان بالجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية الجديدة، وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعليم الإلكتروني، والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة.

جامعة الجلالة

وبلغ تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الخاصة 2023 نسبة 77% لجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و75% لجامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

ومن جانبها، أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص تنسيق الجامعات الخاصة 2023، والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الخاصة، إلى أن التقديم يتم من خلال مواقع الجامعات الخاصة، وأن عدد الجامعات الخاصة 27 جامعة موزعة على مختلف المحافظات سواء في القاهرة الكبرى أو الأقاليم.

وزارة التعليم العالي

وأشارت وزارة التعليم العالي، إلى أن طلاب مدارس «ستيم» تسري عليهم الحدود الدنيا في التنسيق، وذلك بعد معادلة مجموعهم باستعمال معامل STEM وقدرة 1,25 تضرب في المجموع الكلي للطالب.