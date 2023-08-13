اجتماع مهم لـ«الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية» غدا.. اعرف التفاصيل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعا عاجلا، غدا، لمناقشة عددا من الموضوعات الخاصة لتنسيق القبول، بحضور رؤساء الجامعات والدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس، وعدد من قيادات الوزارة.

تنسيق الجامعات الخاصة.. انخفاض بسيط للحدود الدنيا

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل اجتماع المجلس، أبرزها وضع الحدود الدنيا للقبول بالكليات المختلفة للعام الدراسي الجديد، وكذلك الوقوف على الأعداد المقرر قبولها في الكليات، وموعد فتح باب التقدم للقبول لتنسيق المرحلة الأولى، بجانب مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأعمال التنسيق.

تنسيق الجامعات 2023

أوضحت المصادر، أن المؤشرات الأولية للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2023، توضح احتمالية انخفاض الحدود الدنيا عن العام الماضي بواقع من 1% إلى 3%، وفقا لتخصصات كل كلية، خاصة كليات القطاع الطبي، لافتة إلى أن الرأي النهائي للمجلس، وفقا لما يتضح من دراسات ومناقشات تجرى بين كل أطرافه.