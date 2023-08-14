تنسيق كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية 2023.. اعرف الحدود الدنيا

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية 2023، خلال عقده اجتماعا مع اللجنة المُنبثقة عن مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أن الجامعات الأهلية بها برامج متميزة تواكب احتياجات سوق العمل.

تفاصيل تنسيق كلية العلاج الطبيعي

وبلغ الحد الأدنى بشان تنسيق كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية 2023، 76% لجامعة المنصورة الجديدة، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والنيل الأهلية، والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، وجامعة المنصورة الأهلية، وجامعة المنيا الأهلية، وجامعة المنوفية الأهلية، وجامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة حلوان الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة بنها الأهلية، وجامعة جنوب الوادي الأهلية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة بني سويف الأهلية.

أما عن تنسيق كلية العلاج الطبيعي بجامعة الجلالة والعلمين الدولية فبلغ 74%، وبالنسبة لجامعة سيناء بفرعيها وجامعة الملك سلمان الدولية وشرق بورسعيد الأهلية وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية فبلغ التنسيق بها 73%.

برامج الجامعات الأهلية

وتشتمل الجامعات الأهلية على برامج متنوعة كهندسة الميكاترونيات، والهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية، وهندسة وإدارة الإنشاءات، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية، وهندسة الحاسب والأمن السيبراني وهندسة الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب وهندسة البرمجيات، علوم الذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الطبية الحيوية.

كما أن بها برامج متنوعة، فعلى سبيل المثال في جامعة العلمين، برامج العلوم الأساسية المُتقدمة والمحاسبة ونُظم المعلومات، وإدارة اللوجيستيات وسلاسل الإمداد والتصميم الداخلي والإعلان والاتصال، بالتعاون مع جامعة ليون 3 الفرنسية، وبرنامج الصحة العامة والصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، والصحة العامة الوراثية.