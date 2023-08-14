أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، منذ قليل، عن تنسيق كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة 2023، وذلك في إطار إعلان الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات الخاصة بمختلف الكليات على مستوى الجمهورية، وأتاحت وزارة التعليم العالي للطلاب إمكانية التقديم والتسجيل للالتحاق بالكليات عبر الموقع الالكتروني لكل جامعة، بداية من غد الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

تنسيق الجامعات الخاصة

وسجل تنسيق كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة 2023، نسبة 76% لكليات العلاج الطبيعي في الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الجديدة وجامعة النيل الأهلية، والمصرية للتعلم الإلكترونى، والجامعة الفرنسية بالقاهرة، وجامعة المنصورة الجديدة.

كما بلغ تنسيق كلية العلاج الطبيعي بالجامعات الخاصة 2023 74% لكليات طب الأسنان، بجامعة الجلالة وجامعة العلمين الدولية، و73% لكليات طب الأسنان بجامعة سيناء بفرعيها، وجامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

فتح باب التقديم

وأكدت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن باب التنسيق مفتوح من الغد أمام طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة، وفق الحدود الدنيا لتنسيق القبول في الجامعات الخاصة 2023، وعلى الطلاب الراغبين في تنسيق كلية العلاج الطبيعى بالجامعات الخاصة والجامعات الأهلية التقديم بداية من الغد.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ضوابط تنسيق الجامعات الخاصة 2023، مشيرة إلى أن التقديم يتم من خلال مواقع الجامعات نفسها، حيث يبلغ عدد الجامعات الخاصة 27 جامعة موزعة على مختلف المحافظات سواء في القاهرة الكبرى أو الأقاليم.