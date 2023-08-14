تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية 2023.. اعرف التفاصيل كاملة

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية 2023، عقب إعلانها نتائج تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للقبول بالجامعات الحكومية، كما كشفت عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية المقرر انطلاقه غدا، مؤكدة أن التقديم للجامعات الخاصة والأهلية، يبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15 أغسطس الجاري.

ووفق النتائج، فإن الحدود الدنيا لـ تنسيق كلية طب الأسنان بالجامعات الأهلية بلغ 78%، وبالنسبة لجامعة الجلالة والعلمين الدولية 76%، وبالنسبة لجامعة الملك سلمان وشرق بورسعيد والإسماعيلية الأهلية 74%، وفق بيان رسمي لوزارة التعليم العالي.

الجامعات الأهلية في مصر

- جامعة الجلالة

- جامعة العلمين الدولية

- جامعة الملك سلمان الدولية

- جامعة المنصورة الجديدة

- جامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

- جامعة النيل الأهلية

- جامعة الأهلية الفرنسية في مصر

- جامعة مصر للمعلوماتية

- جامعة أسيوط الأهلية

- جامعة المنصورة الأهلية

- جامعة المنيا الأهلية

- جامعة المنوفية الأهلية

- جامعة حلوان الأهلية

- جامعة الزقازيق الأهلية

- جامعة بنها الأهلية

- جامعة جنوب الوادي الأهلية

- جامعة الإسكندرية الأهلية

- جامعة بني سويف الأهلية

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

برامج الجامعات الأهلية

وتشتمل الجامعات الأهلية، على عدد من البرامج المتميزة، مثل برنامج الكيمياء الصناعية وبرنامج البيولوجيا الجزيئية وبرنامج علوم الأدلة الجنائية وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، وبرنامج طب الأسنان وبرنامج فارم دي وبرنامج صيدلة إكلينيكية وبرنامج علوم وهندسة مواد المنسوجات وبرنامج هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات.

أيضا تشتمل على برنامج إدارة وتسويق الملابس والمنسوجات وبرنامج تصميم المنسوجات والموضة وبرنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية وبرنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي وبرنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان وبرنامج تكنولوجيا التخدير والعناية المركزة وبرنامج تقنيات العلاج التنفسي وبرنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وبرنامج التأهيل الوظيفي وبرنامج تكنولوجيا البصريات.