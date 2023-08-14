ضبط المتهمين بغسل 35 مليون جنيه حصيلة الاتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص «لعدد 3 منهم معلومات جنائية»- مقيمين محافظة البحيرة، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

غسل 35 مليون جنيه

ومحاولتهم غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجالات مختلفة «شراء الأراضى الزراعية - شراء العقارات والوحدات السكنية - تأسيس أنشطة تجارية - شراء سيارات»، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت الممتلكات بـ«35 مليون جنيه تقريبا»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.