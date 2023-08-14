«القومي للمرأة بأسوان»: تنفيذ 4250 زيارة لرفع الوعي في القرى والنجوع

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تنفيذ 4215 زيارة منزلية، بهدف توعية 22 ألفًا و538 مواطنا من الرجال والنساء والأطفال، داخل 30 قرية ونجعاً في مختلف المراكز، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «بلدي أمانة» برعاية المجلس القومي للمرأة.

محافظ سوان يكلف بتحقيق نتائج إيحابية في ملف التمكين

وكلف محافظ أسوان، بتوفير كل أنواع الدعم لزيادة الجهود المبذولة وتكثيف الأنشطة والفعاليات، لتحقيق أكبر استفادة من محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسكان، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل مختلف القرى والنجوع وخصوصا المستهدفة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

«بلدي أمانة» تهدف إلى تعزيز الوعي

من جهتها، أكدت هدى مصطفى رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن حملة «بلدي أمانة» تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشاريع القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة للجميع، إضافة إلى التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع خصوصا في ظل الأزمات العالمية.

وأشارت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات الإقراض والادخار الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، بالإضافة إلى مشاركة القيادات الدينية من العلماء والكهنة والواعظات والراهبات أعضاء مبادرة سفراء المحبة والسلام.