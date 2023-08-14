«الداخلية»: ضبط قائد سيارة بتهمة مطاردة سيدة وعرض حياتها للخطر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متضمنا تضرر سيدة من مضايقة قائد إحدى السيارات الملاكي لها، أثناء قيادتها سيارتها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وتعقبها معرضا حياتها للخطر، فضلا عن تلاعبه باللوحات المعدنية الخاصة بسيارته.

ضبط المتهم

بسؤال الشاكية مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة، أيدت مضمون المنشور، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، وكذا السيارة المستخدمة فى الواقعة، التى تبين تلاعبه بلوحاتها المعدنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على السيارة.