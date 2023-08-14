نتيجة تنسيق كليات العلوم الإنسانية بالجامعات الأهلية 2023

كشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، برئاسة وزير التعليم العالي، عن الحدود الدنيا، لـ تنسيق كليات العلوم الإنسانية بالجامعات الأهلية 2023، للطلاب الحاصيلن على شهادة الثانوية العامة 2023، الناجحين في الدور الأول، موضحا أنه بدءا من غد الثلاثاء، يمكن للطلاب التقدم للالتحاق بالكليات المختلفة، عبر الموقع الإلكتروني لتنسيق كل جامعة، وسيتم الكشف عن نتائج القبول للطلاب خلال 10 أيام من باب التقدم.

تنسيق كليات العلوم الإنسانية بالجامعات الأهلية 2023

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، الحدود الدنيا لـتنسيق كليات العلوم الإنسانية بالجامعات الأهلية 2023 والتي أقرها المجلس، وجاءت كالتالي:

- الآثار 55%

- الإعلام 55%

- الحقوق والقانون 55%

- العلوم الأساسية 55%

- الإدارة 55%

- السياحة 55%

- العلوم السينمائية 55%

- الفنون التطبيقية 55%

- التربية 55%

وفي السياق ذاته، يبدأ مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية بدءا من غد فتح باب التسجيل لرغبات المرحلة الثانية 2023، وذلك وفقا للحدود الدنيا، التي أعلنتها الوزارة اليوم، ومن المقرر أن تستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي السبت المقبل، وبعد الانتهاء منها وإعلان نتائجها، سيتم الكشف عن موعد نتيجة تقليل الاغتراب.