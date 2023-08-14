تنفيذ 70% من أكبر مجمعين لمواقف السرفيس والسويقات بأسوان

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو شمال أسوان، نحو 70% من أعمال مشروع أكبر مجمعين لمواقف السيرفيس والسويقات، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه.

وقال شوقي مصطفى، رئيس مركز ومدينة كوم أمبو، إن أحد المجمعين يحتوي على موقف لسيارات السيرفيس ومحلات تجارية، على مساحة 16800 متر مربع، ويستوعب 232 سيارة ميكروباص، إضافة إلى منطقة خدمات تضم 19 محلًا تجاريًا وكافتيريا ومسجدًا و4 دورات مياه عامة، ومكتب إداري.

المجمع يستوعب 200 سيارة سيرفيس

وأوضح أن مجمع مواقف السيرفيس والسويقات بالكفور يقع على مساحة 12600 متر مربع لاستيعاب 200 سيارة سيرفيس، إلى جانب منطقة خدمات تضم 17 محلًا تجاريًا وكافتيريا ومكتب إداري، مشيرا أن مدينة كوم أمبو تعد من أكبر المراكز التجارية والزراعية والصناعية بالمحافظة، ولا سيما شارع بورسعيد والشوارع المتفرعة منه.

بدء تشغيل موقف نصر النوبة الجديد

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قد وجه ببدء تشغيل موقف سيارات نصر النوبة الجديد بتكلفة 3.7 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.