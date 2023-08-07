محافظ أسوان: تشكيل لجنة لبحث مطالب أهالي منطقة خور عواضة وسرعة حلها

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أهمية تلبية المطالب الخاصة بأهالي منطقة خور عواضة، والمتمثلة في مشكلات الصرف الصحي والمياه الجوفية كجزء من أولويات العمل الحكومي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

حل مشكلة المياه الجوفية

وشكلت محافظة أسوان لجنة برئاسة السكرتير العام ومسؤولي مديريات الإسكان والزراعة، للبدء في حل مشكلة المياه الجوفية في منطقة خور عواضة والمناطق المحيطة بها بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم باستخدام أساليب علمية وأفكار مبتكرة بالتعاون مع معهد بحوث المياه الجوفية.

وتعمل اللجنة بالتعاون مه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بهدف تأهيل آبار منطقة الشلال للمساهمة لحل مشكلة الارتفاع في منسوب المياه الجوفية في المناطق السكنية.

رفع كفاءة الخدمات بمنطقة خور عواضة

وأكد محافظ أسوان ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات المقدمة وتنفيذ أعمال التطهير لشبكة الصرف الصحي في منطقة خور عواضة بالكامل.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتنفيذ أعمال رش المبيدات لمكافحة الحشرات والزواحف بشكل دوري في منطقة خور عواضة على مدار شهر.

وتستكمل الوحدة المحلية لمدينة أسوان حملات النظافة العامة الجديد في المنطقة، بما في ذلك جمع القمامة والمخلفات المنزلية، للحفاظ على البيئة المحيطة ومنع التلوث.