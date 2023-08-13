تجديد حبس المتهمين بسرقة متعلقات المارة في مدينة نصر 

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شابين بسرقة متعلقات المارة بمنطقة مدينة نصر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت جهات التحقيق قد أمرت خلال جلسة التحقيق السابقة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

العقوبة القانونية

أما عن العقوبة القانونية، أوضح المحامي حازم محمد لـ«الوطن» أنَّ عقوبة ارتكاب جريمة السرقة وفقًا لقانون العقوبات هي الحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أنَّ جريمة السرقة يعاقب عليها القانون من خلال عدة مواد فأن المادة 319 من قانون العقوبات نصت على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

تفاصيل الواقعة

وتبين من خلال التحقيقات وتحريات الشرطة في واقعة ضبط شابين بتهمة سرقة متعلقات المارة في منطقة مدينة نصر، أن المتهمان استقلا دراجة نارية، وقادها أحدهما بينما خطف الآخر حقائب السيدات أو هواتف المارة، كما اعترفا بجريمتهما وارتكاب الواقعة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة وضبطهم وبحوزتهم بعض المسروقات.